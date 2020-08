Sociedade

11 de agosto 2020

EM DIRETO | Vacina russa contra a covid-19 foi registada esta terça-feira

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a vacina contra a covid-19 produzida no país já foi registada, esta terça-feira, e sublinhou ainda que uma das suas filhas já tomou a vacina e se encontra bem de saúde, em declarações à imprensa internacional. A vacina vai entrar em circulação no dia 01 de janeiro de 2021, segundo o Ministério da Saúde da Rússia. A Rússia é o primeiro país a registar uma vacina contra o novo coronavírus, no entanto, vários membros da comunidade científica não parecem aprovar o registo da vacina antes da Fase 3 do estudo, que demora vários meses, estar concluída.