Coronavírus. Ordem dos Médicos faz oito recomendações para melhorar resposta ao coronavírus

Perante a evolução do surto, a Ordem dos Médicos considera urgente a publicação do Plano de Contingência Nacional e aconselha médicos a não irem a reuniões médicas e científicas que não sejam estritamente necessárias

Confirmado o primeiro caso do novo coronavírus no país, de um médico de 60 anos infetado após uma estadia em Itália, a Ordem dos Médicos emitiu esta segunda-feira um conjunto de recomendações para a gestão da situação em Portugal. A Ordem recomenda a criação de uma linha de financiamento específica para que as instituições possam fazer face ao novo vírus com autonomia e rapidez e a publicação urgente e ampla divulgação do Plano de Contingência Nacional. Em relação aos médicos, a Ordem defende que mesmo clínicos assintomáticos que regressem de zonas afetadas pelo coronavírus, com transmissão ativa na comunidade, devem avaliar com a respetiva instituição, nomeadamente com os serviços de saúde ocupacional, as medidas a adotar.

Segundo o i apurou, o médico internado no Hospital de Santo António, quadro do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, teve início de sintomas a 29 de fevereiro e não chegou a apresentar-se ao trabalho após férias em Itália, sendo umas das preocupações adotar medidas que evitem que outros clínicos que possam ter estado expostos ao vírus no estrangeiro possam transmitir a doença em Portugal. A Ordem não recomenda o isolamento, mas que as situações sejam avaliadas pelas instituições. Por outro lado, a Ordem aconselha os médicos a não participarem, nesta fase, em reuniões médicas e científicas, nacionais ou internacionais, que não sejam estritamente essenciais, recomendando também que reuniões cientificas programadas para o país possam ser adiadas.

O conjunto de oito recomendações, divulgado esta segunda-feira, defende ainda a identificação bem definida de uma cadeia de comando, liderada pela Direção-Geral da Saúde, que comunique com clareza e que sirva de elo entre os vários intervenientes. Os médicos pedem também à DGS que divulgue e implemente de forma ampla normas de proteção dos profissionais de saúde e acompanhamento dos doentes, quer em ambulatório quer em internamento.

É também pedida a nomeação de um novo diretor para o Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e das Resistências aos Antimicrobianos (PPCIRA), que está sem liderança há mais de seis meses.

Em comunicado, a Ordem dos Médicos reitera total confiança na Direção Geral da Saúde e disponibilidade para colaborar com as autoridades competentes, relembrando que tem ativo desde janeiro um gabinete de crise multidisciplinar para acompanhamento do surto.