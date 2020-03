Jovem cantor brasileiro morre após mais de 20 dias no hospital

O cantor brasileiro de sertanejo, Henrique, que fazia parte da dupla Netto e Henrique, morreu esta segunda-feira, depois de ter ficado mais de 20 dias internado na sequência de um acidente rodoviário.



O artista, de 22 anos, estava internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo, após uma colisão rodoviária entre o carro que conduzia e outro veículo, no passado dia 8 de fevereiro. No incidente, o cantor sofreu um traumatismo craniano.



A assessoria de imprensa da dupla emitiu um comunicado referindo que Henrique lutou bravamente por sua vida, mas teve complicações decorrentes de seu estado de saúde e não resistiu”.