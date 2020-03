CTT reabrem loja em Manteigas

Os CTT vão reabrir a loja de Manteigas, no distrito da Guarda, esta quinta-feira. O posto dos correios de Manteigas – encerrado em setembro de 2017 – vai localizar-se nas instalações onde anteriormente funcionava, na rua Doutor Sobral, e estará aberto nos dias úteis entre as 09H00 às 12H30 e as 14H00 às 17H30.

Esta é a sexta loja dos CTT em sede de concelho a reabrir, no âmbito do compromisso assumido pela empresa de correios, tendo em vista o reforço da sua rede e a proximidade com as populações.

Em comunicado, os CTT não antecipam novas reaberturas, informando que, para tal, é “necessária uma análise detalhada a todas as variáveis envolvidas para que se efetue a reabertura”. O objetivo é garantir que “as populações têm em cada local um posto de correio que presta todos os serviços do serviço público universal e ainda o pagamento de vales de pensões e faturas”, acrescenta a nota.