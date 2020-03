Youtuber admite ter agredido filha de dois anos por esta lhe ter estragado a maquilhagem | VÍDEO

No vídeo é possível ouvir-se o choro de uma criança.

Uma youtuber norte-americana foi acusada de cometer um crime de abuso infantil, depois de ter partilhado com os seguidores do seu canal que tinha agredido a filha de dois anos depois desta lhe estragar a maquilhagem. "Acabei de bater na minha filha de dois anos porque não importa as vezes que eu diga para ela não mexer na minha maquilhagem. Ela não ouve", afirma Michele Grace.

No vídeo é possível ouvir-se o choro de uma criança, enquanto a jovem de 23 anos explica o que aconteceu. "A minha mão está a doer porque acabei de bater nela", explica a jovem que diz só bater na filha quando é necessário e normalmente é "um estalo e ela chora durante cinco segundos".

A jovem de 23 anos foi alvo de várias críticas e acabou por decidir remover o vídeo. No entanto, outra youtuber decidiu que a história de abuso não podia ‘morrer’ e partilhou o vídeo novamente. "Há pessoas que não merecem ter filhos" e "onde anda a segurança social?", são alguns dos comentários feitos à publicação.

A youtuber já veio a público pedir desculpa pela situação e admitiu ter errado. No entanto, depois do pedido de desculpas e de ter assumido que está a ser alvo de uma investigação decidiu eliminar as redes sociais.