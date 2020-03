Martins Soares anuncia candidatura à presidência do FC Porto

As eleições irão ocorrer no dia 18 de abril de 2020.

O médico José Martins Soares anunciou, esta segunda-feira, que vai concorrer à presidência do FC Porto novamente, à TSF. “Será a terceira vez. Já fui à primeira, no auge do FC Porto, acho que a minha candidatura foi boa porque mudou algo na estrutura da altura, Na segunda vez, foi quando o FC Porto estava outra vez no auge e algo voltou a mudar. Não sou, neste momento, um grande acionista, sou um pequeno acionista, porque não vale a pena ser um grande acionista, infelizmente. Mas pelo menos tenho a dignidade de ter ações para estar em reuniões da SAD. Enquanto que, por exemplo, Adelino Caldeira não tem uma única ação da SAD e é vice-presidente, o que é uma coisa vergonhosa”, disse José Martins Soares à TSF.

O médico candidatou-se à presidência do clube, dirigido por Pinto da Costa desde 1982, em 1988 e 1991. Além de Pinto da Costa - que já está no seu 14º mandato - e de Martins Soares, José Fernando Rio, um jurista e comentador do Porto Canal também anunciou que irá concorrer à presidência dos azuis e brancos, este domingo.

Acho que, neste momento, Pinto da Costa deveria sair em grande. Não deveria ser empurrado porque vai levar o FC Porto para uma situação de onde vai surgir algo como aquilo que se passa no Sporting. Vai aparecer um, vão aparecer dois, vão aparecer três, vão aparecer quatro. Se ele anunciasse a sua saída, alguém se perfilaria e não iria acontecer isto que eu estou a ver ao fundo do túnel, que é uma série de candidatos”, afirma Martins Soares.

