Covid-19. Funcionários do setor privado irão ter "mesmos direitos" que funcionários públicos em caso de restrição de circulação

O primeiro-ministro António Costa garantiu, esta segunda-feira, que caso o surto do Covid-19 alastre em Portugal, os funcionários do setor privado irão ter "os mesmos direitos" que os funcionários do setor público, caso seja necessário haver uma restrição de circulação.

"Hoje à tarde o ministro da Economia tem uma reunião com as diferentes associações empresariais e a senhora ministra do Trabalho tem uma portaria que está pronta e que aguarda o final desta reunião para ser divulgada", começou por dizer António Costa.

"O tratamento será igual para todos e aquilo que é garantido a todos os profissionais, seja do setor público, seja do setor privado, é que, em caso de ser necessário haver uma restrição da circulação e uma necessidade de se manter em casa, será acionado um mecanismo semelhante ao das baixas, de forma a que todos possam ter os seus direitos garantidos devidamente", concluiu.