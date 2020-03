Feira Mundial de Turismo de Paris cancelada devido ao coronavírus

A Feira Mundial de Turismo de Paris foi cancelada, devido ao surto do novo coronavírus, anunciou esta segunda-feira a organização do evento. O evento, agendado de 12 a 15 de março, tinha previsto receber 100 mil visitantes.

“Não é com alegria que tomamos esta decisão, conscientes das consequências económicas para os nossos expositores profissionais do turismo neste período já complicado para o setor. No entanto, devemos respeitar as recomendações e precauções das autoridades, em nome da saúde e segurança pública”, declarou a organização.

Esta é a segunda grande feira internacional ligada ao setor do turismo a ser cancelada, depois de, na passada sexta-feira, a organização da Feira Internacional de Turismo de Berlim (ITB), programada de 4 a 8 de março, ter sido cancelada devido ao Covid-19.

A 32.ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) está marcada para os dias 11 a 15 de março, na FIL, em Lisboa.