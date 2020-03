Marta Temido diz que quarentena obrigatória pode acontecer em Portugal

A ministra da Saúde, Marta Temido, assumiu, esta segunda-feira, que apesar de ser proibido em Portugal a imposição de quarentena, caso o surto do Covid-19 se alaste serão tomadas "medidas excecionais".

"A ministra da Saúde tem neste momento um mecanismo que, através do Conselho Nacional de Saúde Pública, lhe permite declarar a emergência e perante uma emergência de saúde pública tomar medidas excecionais, designadamente, a contenção provisória", explicou a governante, numa entrevista à RTP1.

Marta Temido pode "tomar medidas protetoras" para proteger "um bem maior, a saúde pública como um todo e para evitar a propagação de doença infectocontagiosa", afirma.

A ministra decidiu ainda esclarecer que as máscaras não estão esgotadas e que o SNS tem dois milhões de máscaras disponíveis. "Nós temos disponíveis para utilização mais de dois milhões de máscaras e sabemos também que, além daquelas que nós garantimos que podem estar disponíveis para o SNS, há outras entidades que também têm máscaras como por exemplo a Cruz Vermelha Portuguesa", afirmou.

No entanto, a ministra sublinhou que a utilização da máscara pode ser perigosa. "Uma máscara se não for mudada, se for mal utilizada pode até contribuir para a utilização de material contaminante e, portanto, todos nós devemos andar sem máscara e tranquilos", disse. Por outro lado afirma que se alguém estiver com sintomas do novo coronavírus, "aí sim, há colocação de máscara e ela é garantida pelas instituições de saúde, INEM ou SNS", refere.