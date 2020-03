Coronavírus. Ativados hospitais de retaguarda na região norte para receber casos suspeitos

A diretora-geral da Saúde revelou esta noite que o Hospital de Santo António e o Hospital de São João, no Porto, esgotaram a capacidade para receber e isolar casos suspeitos para o novo coronavírus, tendo sido ativados os quatro hospitais de retaguarda na região norte. Em causa está a capacidade de internamento em quartos de pressão negativa, indicada para doentes e casos suspeitos.

A DGS não revelou esta segunda-feira um balanço de quantos casos suspeitos estão em estudo e quantos testes foram feitos, tendo remetido a publicação de um boletim para esta terça-feira. Segundo a TVI, há 14 pessoas com suspeita por infeção pelo coronavírus hospitalizadas e já terá havido mais dois casos em que as análises deram positivo, aguardando-se o resultado das contra-análises. A TVI avança que estes dois novos doentes são também médicos, havendo mais seis médicos no grupo de casos suspeitos.

Graça Freitas, que participou no programa "Prós e Contras", sublinhou que há já 12 hospitais com capacidade para testar doentes e que estão a ser planeadas medidas para passar para uma "segunda fase", descentralizando a resposta e garantindo até que pessoas com suspeita de infeção podem deslocar-se a um serviço para fazer a análise e aguardar o resultado em casa, em isolamento, o que para já está apenas operacionalizado no Hospital de S. João. Filipe Froes, médico responsável pelo gabinete de crise da Ordem dos Médicos, defendeu que devem ser criados serviços separados das urgências gerais, como na pandemia da gripe em 2009 existiram os GAG (Gabinetes de Apoio à Gripe A) para gerir estes casos.

Sobre a falta de preparação que possa verificar-se ainda em alguns serviços, Graça Freitas apelou a todas as instituições para atualizarem os seus planos de contingência, tendo por base as orientações da DGS, da OMS e do Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças. "A epidemia vai escalar e nós temos de escalar as medidas", disse a diretora-geral da Saúde no final do programa, garantindo também que estão a ser reforçadas as escalas da linha SNS 24. Nos últimos dias houve alguma demora no atendimento, admitiu a diretora-geral da Saúde, mas houve também uma procura sem precedentes. Também a linha de apoio ao médico recebeu em 24 horas mais de 500 contactos.