Marcelo Rebelo de Sousa congratulou-se com a possibilidade de Ana Gomes vir a candidatar-se a Belém.

“Acho que é positivo. Quanto mais amplo for o leque de escolhas melhor. Enriquece a democracia”, disse o chefe de Estado, no programa do humorista Ricardo Araújo Pereira , na SIC.

A ex-eurodeputada do PS tem sido desafiada a avançar, mas recusa, para já, essa hipótese.