"Saí da TVI por uma questão de dignidade, saúde mental e higiene"

Constança Cunha e Sá confirmou, através das redes sociais, que está de saída da TVI e deixou duras críticas ao negócio que envolve a compra da Media Capital, dona do canal, por parte da Cofina.

"Devo um esclarecimento a todos os que me seguem ou não e que me apoiaram nestes últimos tempos. Saí da TVI, que durante muitos anos foi a minha casa, por uma questão de dignidade, saúde mental e higiene. Nunca acabaria a minha vida profissional a trabalhar para a Cofina. Lamento", escreveu a jornalista e comentadora no Twitter.