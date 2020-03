Corpo de homem encontrado a boiar no mar em Cascais

Pescadores deram alerta e helicóptero de buscas confirmou o avistamento do cadáver.

O corpo do homem que tinha desaparecido junto às Furnas do Guincho, em Cascais, na segunda-feira à noite, foi localizado esta terça-feira de manhã a sul da Marina do Guincho.

A Capitania de Cascais adiantou, citada pelo Correio da Manhã, que numa altura em que estavam a ser realizadas buscas com recurso a um helicóptero, pescadores na zona repararam no corpo a boiar.

Entretanto, o helicóptero foi desviado para este local e confirmou o avistamento do corpo, depois uma lancha salva-vidas procedeu à recolha do cadáver.

O corpo será agora transportado para a morgue para ser autopsiado.

Nas operações de buscas estiveram envolvidos meios da Polícia Marítima, dos bombeiros de Cascais e da Força Aérea.