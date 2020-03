Elétrico estreia matrículas da série AA-00-AA

A primeira matrícula com o novo formato AA-00-AA foi atribuída na noite desta segunda-feira a um veículo elétrico, informou o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

À agência Lusa, o IMT adiantou que a matrícula inicial desta nova série foi “reservada pelo IMT para memória futura”, e o primeiro veículo com a nova chapa foi matriculado como AA-01-AA.

Também a um veículo elétrico foi atribuída a última matrícula da última série: 99-ZZ-99.

Segundo o IMT, “com o novo formato passa a ser utilizado um novo modelo para todas as matrículas, sem a inclusão do ano e mês da primeira matrícula do veículo”. Os traços entre as letras também desaparecem.

“O ano e mês da matrícula são elementos que não fazem parte do número da matrícula dos veículos e não são um elemento relevante para a sua identificação, sendo Portugal o único país dos 28 Estados-membros da União Europeia que apresentava estes elementos na respetiva chapa de matrícula”, explica ainda o IMT.