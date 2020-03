Ator Timothy Hutton acusado de violar menor de 14 anos

O ator Timothy Hutton está a ser acusado de violação por uma modelo, quando esta tinha apenas 14 anos, em 1983.

De acordo com a história revelada, esta segunda-feira, pelo site BuzzFeed News, Sera Johnston acusa o ator, vencedor de um Óscar em 1980, de a ter violado quando este estava a filmar o filme Iceman, de Fred Schepisi. O crime terá ocorrido num quarto de hotel em Vancouver, no Canadá.

"Doeu muito. Quer dizer, foi muito doloroso. Sim, muito doloroso. Horrível, horrível, absolutamente horrível", recordou Sera Johnston.

O ator, de 59 anos, já emitiu um comunicado a negar as acusações e acusa a modelo de ter elaborado um esquema de extorsão. “Nos últimos dois anos e meio, fui alvo de várias tentativas de extorsão por parte de uma mulher chamada Sera Dale Johnston que me pretendia extorquir milhões de dólares. Ameaçou que, se eu não atendesse às suas exigências, iria à imprensa com uma falsa alegação de que eu a tinha agredido sexualmente há 37 anos no Canadá. Eu nunca agredi a senhora Johnston”, disse o norte-americano, que acusa ainda o site de publicar algo que é falso, e em que há provas dessa mesma falsidade.

Hutton disse ainda que apresentou uma queixa no FBI por extorsão contra Johnston.

Contudo, os responsáveis do Buzzfeed News decidiram manter a notícia. “A reportagem sobre a alegada violação de uma jovem de 14 anos por Timothy Hutton é baseada em entrevistas com a alegada vítima, no relato de uma mulher que estava com ela na noite [em causa] e [nos testemunhos de] cinco diferentes pessoas que souberem da agressão”, alegam.

Em 2017, a modelo terá pedido um acordo de 1,5 milhões de dólares e o ator terá concordado em pagar 135 mil dólares. Contudo, Sera recusou depois de perceber que Hutton nunca viria a admitir o caso.