PSP identificou participantes de videoclipe polémico de rapper francês

A PSP anunciou, esta terça-feira, ter identificado alguns dos membros que participaram no videoclipe do rapper francês Sofiane, que gerou polémica devido ao uso de armas, drogas e incitação à violência.

"Foi já possível proceder à identificação de vários participantes no vídeo, tendo o resultado das diligências sido comunicado ao DIAP do Porto", pode ler-se numa nota das autoridades. Alguns dos membros do videoclipe são adeptos do FC Porto.

Além de estar a tentar identificar mais membros, a PSP afirma que irá desenvolver mais medidas com o intuito de garantir "a tranquilidade e a segurança" e apela a todos os cidadãos "para o cumprimento da lei e das normas essenciais à manutenção da paz social".

Em 2018, Sofiane foi condenado a quatro meses de prisão em pena suspensa e a uma multa de 1.500 euros por bloquear uma autoestrada perto de Paris. Tudo para filmar o vídeo da canção Toka, em que o rapper e os amigos param o trânsito e colocam uma mesa e cadeiras na estrada antes de começarem a dançar.