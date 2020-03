Jovem de 16 anos detido por suspeitas de abuso sexual de menor

Um jovem de 16 anos foi detido, esta terça-feira, suspeito de ter abusado sexualmente de uma menor de 13 anos, em vários locais no Porto e em Vila Nova de Gaia, desde agosto do ano passado até ao inicio deste mês.

Ambos os menores estão institucionalizados e têm uma relação amorosa há cerca de nove meses, “que evoluiu para um relacionamento sexual consentido”, anunciou a Polícia Judiciária (PJ), através de um comunicado.

Depois da evolução da relação, tornaram-se frequentes as fugas da menor das instituições, com o intuito de se encontrar com o arguido tendo em vista a prática de relações sexuais. O jovem de 16 anos continuou a relação mesmo sabendo a idade da rapariga e chegou mesmo a gravar atos sexuais com a menor, "que remeteu para outras pessoas", pode ler-se na nota.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação, esta terça-feira.