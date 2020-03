A Direção-Geral da Saúde confirmou, esta terça-feira, mais dois casos positivos do novo coronavírus.

As vítimas são um homem de 60 anos, que está internado no Centro Hospitalar Universitário de São João e um homem de 37 anos, internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

Até aqui tinham sido confirmados dois casos positivos, ambos no Porto. Os doentes estão internados no Hospital de S. João e no Hospital de Santo António.

Em atualização