Mulher foi violada por três homens dentro do seu veículo em Barcelona

Três homens foram acusados de terem violado, à vez, uma jovem de 23 anos, que estava semiconsciente, dentro do seu veículo, em Barcelona, na manhã deste sábado.

Uma mulher que passava no local onde ocorreu o crime apercebeu-se da situação e chamou as autoridades. Quando os agentes chegaram à viatura, a vítima estava na parte de trás do veículo, despida da cintura para baixo, junto de um homem sem calças e cuecas. Os outros dois indivíduos estavam fora da viatura.

A vítima tinha saído de uma discoteca, por volta das sete da manhã, acompanhada por um dos agressores sexuais que a tinha convidado para uma bebida. Depois disso, afirma não se lembrar de como chegou ao carro mas garante não ter concordado com sexo, disse ao La Vanguardia.

Um dos três homens suspeitos de agredir sexualmente a jovem tentou convencer as autoridades que o que tinha acontecido tinha sido consentido pela mulher e mostrou uma gravação da jovem a ter relações sexuais com um dos índividuos.

No entanto, um homem que testemunhou a situação garantiu às autoridades que viu cada um dos agressores a entrar e a sair, à vez, da parte de trás do carro enquanto agrediam a jovem e a fotografavam.

Os três suspeitos, um espanhol, um hondurenho e outro equatoriano, foram detidos e presentes a tribunal na segunda-feira. Estão acusados de agressão sexual em grupo a uma vítima especialmente vulnerável e ainda de terem gravado a vítima sem autorização.

As autoridades estão à espera dos resultados aos exames hospitalares da vítima, com o intuito de perceberem se esta foi drogada, e uma autorização judicial para apreender o conteúdo dos telemóveis dos três homens.