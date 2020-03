França, Suécia e Croácia no grupo de Portugal na Liga das Nações

Portugal ficou no Grupo 3 da Liga A.

A seleção nacional conheceu hoje os três adversários que vai encontrar no Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações. França, Suécia e Croácia vão medir forças com o atual detentor do troféu.

Recorde-se que Portugal conquistou a primeira edição da prova ao bater a Holanda por 1-0 em dezembro do ano passado.

O sorteio realizou-se esta terça-feira em Amesterdão, Holanda. A fase de grupos da Liga das Nações começa em setembro e termina em novembro. A fase final da prova está marcada para o início de junho de 2021.

GRUPOS DA LIGA A

Grupo 1

Holanda

Itália

Bósnia Herzegovina

Polónia

Grupo 2

Inglaterra

Bélgica

Dinamarca

Islândia

Grupo 3

Portugal

França

Suécia

Croácia

Grupo 4

Suíça

Espanha

Ucrânia

Alemanha

Grupos das restantes ligas

Liga B

Grupo 1: Roménia, Irlanda do Norte, Noruega e Áustria

Grupo 2: Israel, Eslováquia, Escócia e República Checa

Grupo 3: Hungria, Turquia, Sérvia e Rússia

Grupo 4: Bulgária, República da Irlanda, Finlândia e País de Gales

Liga C

Grupo 1: Azerbaijão, Luxemburgo, Chipre e Montenegro

Grupo 2: Arménia, Estónia, Macedónia do Norte e Geórgia

Grupo 3: Moldávia, Eslovénia, Kosovo e Grécia

Grupo 4: Cazaquistão, Lituânia, Bielorrússia e Albânia