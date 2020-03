Despedido após obrigar alunos a alinharem-se pelo tom de pele em escola

Alguns dos jovens ficaram tão afetados com a 'sugestão' do homem que saíram da sala a chorar.

Um recrutador da Universidade Cristã do Oklahoma, nos Estados Unidos da América, foi despedido depois de obrigar um grupo de alunos do secundário a alinhar-se pela cor da pele, da pele mais escura até à mais clara, e pelas características do seu cabelo, esta segunda-feira.

O homem não identificado afirmou que tudo não passava de um jogo, mas os alunos do 11.º ano da Escola Harding Charter, em Oklahoma City, decidiram apresentar queixa contra o recrutador e usaram as redes sociais para garantir que a história tinha conhecimento público. Alguns dos jovens ficaram tão afetados com a 'sugestão' do homem que saíram da sala a chorar.

O recrutador acabou por ser despedido da Universidade Cristã que fez questão de salientar não se identificar com o comportamento que este teve junto dos jovens. "Ele fez uma atividade que era ofensiva, prejudicial e inapropriada. Estou embaraçado e com vergonha pelo que aconteceu e peço imensas desculpas", disse o presidente da Universidade Cristã do Oklahoma, John deSteiguer, citado pela CNN.