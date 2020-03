Bis de Diogo Gonçalves garante vitória de Famalicão contra os leões

O Famalicão venceu, esta terça-feira, o Sporting por 3-1. Desde o ínicio da partida que a equipa minhota dominou o jogo. Nos primeiros dez minutos da partida, o Famalicão já tinha marcado dois golos na baliza adversária. O primeiro golo, aos cinco minutos, foi da responsabilidade do médio sérvio Racic. Aos oito minutos da partida, Diogo Gonçalves marca o segundo golo da partida e o último da primeira parte por parte dos minhotos.

Já quase no final da primeira parte, o Sporting volta a reerguer a esperança dos adeptos com um golo de Coates, nos minutos de compensação. Mas aos 66 minutos, Diogo Gonçalves bisou, decidiu o jogo deixando o Famalicão em vantagem, com mais golos no marcador do que a equipa leonina.

Com este resultado, o clube de Alvalade mantém-se no quarto lugar com 39 pontos e o Famalicão sobe a sexto com 36, ficando a um ponto de chegar ao quinto posto ocupado pelo Rio Ave.