PCP critica medidas do Governo para atrair pessoas para o interior do país

O PCP desvalorizou as medidas do Governo para tentar captar pessoas para o interior do país. “Anunciar apoios de 4800 euros para trabalhadores se deslocarem para o Interior, à margem de um programa de investimento público indispensável à efetivação de projetos estruturantes que criem condições para fixar esses trabalhadores e, desde logo, os que hoje já lá estão, não se traduzirá em mais do que palavras sem consequência e resultados”, afirma, em comunicado, o PCP.

Reabertura dos serviços públicos

O PCP defende que “a repetição de anúncios de medidas (...) contrasta com a ausência de decisões que conduzam à valorização dos serviços existentes”. Para os comunistas, o que se “exige são os investimentos necessários à reabertura de serviços públicos encerrados ao longo das últimas décadas”.

Regionalização

O PCP critica ainda os socialistas por terem chumbado no Parlamento, juntamente com PSD, CDS, PAN, Chega e Iniciativa Liberal, o projeto de resolução do PCP para a criação das regiões administrativas. O Governo apresentou, na segunda-feira, um conjunto de incentivos para atrair mais pessoas para o interior do país.