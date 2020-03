Medidas de prevenção do coronavírus discutidas no debate quinzenal

O primeiro debate acerca da prevenção e resposta ao novo coronavírus vai acontecer na tarde desta quarta-feira feira, no Parlamento. O debate quinzenal acontece dois dias após a visita de António Costa ao Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, onde um dos agora cinco infetados com o Covid-19 está internado.

A discussão, que é o único tema agendado para esta quarta-feira, começa às 15h e está previsto ter a duração de 1h40

Na terça-feira, durante a visita ao centro hospitalar, o primeiro-ministro anunciou que por todo o país havia “duas mil camas referenciadas como podendo estar reservadas a pessoas que sejam portadoras do coronavírus, dessas duas mil temos 300 para cuidados intensivos”.

Na segunda-feira foi publicado em Diário da República um despacho onde é dado um prazo de cinco dias úteis aos serviços e empresas pública para que sejam preparados planos de contingência. O despacho admite ainda que, se necessário, pode ser suspenso o funcionamento de bares, cantinas, refeitórios e espaços de utilização comum das escolas e entidades de administração pública.