"Malta ca**** lá nas minhas doenças e obstinações… concentrem-se na minha música”

Tenho 25 anos de carreira, dois discos feitos com o produtor do David Bowie, a minha música já correu as rádios mais conceituadas, já tive as melhores críticas nas melhores revistas internacionais, já pisei os mais bonitos palcos do mundo, o Brian Eno até cantou comigo no London Bush hall. O Moby quis me para ele, a Saint Vincent fechou os olhos ao som da minha melodia e vocês andam preocupados com “o que eu ponho nas sandes”?Organizem-se 😘❤️

A post shared by Sónia Tavares (@soniatavaresofficial) on Mar 4, 2020 at 3:46am PST