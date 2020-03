Carlos Costa. Inspeção ao EuroBic concluída ainda em março

A inspeção em curso ao EuroBic, banco de que Isabel dos Santos é acionista, será terminada ainda em março. A garantia foi dada pelo governador do Banco de Portugal na audição na Comissão de Orçamento e Finanças (COF). Carlos Costa admitiu ainda aos deputados que as autoridades judiciais poderão arrestar o dinheiro que resultar da venda da participação da empresária angolana.

“As autoridades judiciais vão querer preservar o valor associado a essas participações”, no entanto, admite que “isso não significa bloquear a transação”.

Em relação à compra de 95% do Eurobic por parte do Abanca, Carlos Costa garante que não há motivo, “à partida”, para achar que o banco espanhol “não é um adquirente credível”. E justificou: “Estamos perante uma entidade conhecida, supervisionada pelo Banco de Portugal, Banco de Espanha e Banco Central Europeu. E esse contexto, à partida, não condiciona em nada as condições para admitirmos que não é um adquirente credível”, afirmou aos deputados.

O governador lembrou ainda que o Abanca “recentemente comprou a rede de Espanha da Caixa Geral de Depósitos (CGD), que antes tinha comprado a rede do Deutsche Bank em Portugal, e que em todos esses momentos foi submetida a critérios de avaliação de idoneidade”, acrescentando que a operação de venda é “privada, entre acionistas e uma entidade adquirente”.

Quanto ao preço de venda, que foi noticiado pela imprensa que rondava os 250 milhões de euros, Carlos Costa afirmou não ter nenhuma informação, mas admitiu que os números referidos pelo deputado “estão em linha com o price to book value”, índice usado para comparar o valor de mercado atual de uma empresa e o seu valor no balanço.

Recorde-se que o banco espanhol continua a aguardar as autorizações das autoridades regulatórias para concluir o negócio.

Diligências

O governador do banco central garantiu também que “o Banco de Portugal trata diligentemente e de forma sistemática todas as denúncias que lhe são comunicadas”, mas admitiu que “não vai necessariamente partilhar com um denunciante as diligências que foram feitas”, acrescentando que só no momento final da avaliação “é que as consequências serão tiradas” por parte do supervisor.

A idoneidade dos acionistas do banco “pode e deve ser reavaliada em função da averiguação que está em curso relativamente às operações que foram conhecidas na sequência dos Luanda Leaks”.

“Agora falta saber se eram do conhecimento da administração do EuroBic”, acrescentou, dizendo que “convém verificar se os mecanismos de controlo destas operações estavam informados dessa operação, e se os ignoraram”.

Apesar da inspeção atualmente em curso, Carlos Costa assegurou também os deputados que a instituição que lidera atuou “logo que conhecido o arresto das contas” de Isabel dos Santos em Angola, ainda em dezembro, e não na data de divulgação do Luanda Leaks, em janeiro.

O Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação revelou no dia 19 de janeiro mais de 715 mil ficheiros, sob o nome de ‘Luanda Leaks’, que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, que terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano utilizando paraísos fiscais.

Isabel dos Santos foi constituída arguida pelo Ministério Público de Angola, mas já veio negar as acusações, dizendo-se vítima de um ataque político.