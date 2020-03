Jornalista da RTP revoltado com portugueses. "Vivemos rodeados por tolos. Lavem as mãos"

António Esteves mostrou-se indignado com a forma como os portugueses estão a lidar com o aparecimento do novo coronavírus.

António Esteves, jornalista da RTP1, fez uma publicação no Facebook, esta terça-feira, onde se mostrou indignado com a forma como a população portuguesa está a lidar com o aparecimento do Covid-19 em Portugal.

"Se com 4 casos positivos de Coronavirus em Portugal já é isto em alguns supermercados - prateleiras vazias de alguns produtos - nem quero imaginar se chegarmos ao número, vá lá, de Espanha", começa por dizer.

"A única coisa que esta gente maluca consegue é inflacionar o preço dos produtos. Pensam o quê, que vamos ficar trancados em casa durante vários meses? Vivemos rodeados de tolos, não há remédio! Lavem as mãos, mazé!!!", sublinhou.