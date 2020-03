"Eu não quero o coronavírus no meu país". Jovem de 23 anos agredido em Londres

Um jovem de 23 anos, natural de Singapura, foi agredido violentamente, no passado dia 24, numa zona comercial em Londres, por um grupo de pessoas. E tudo por causa do aparecimento do novo coronavírus.

Jonathan Mok utilizou as redes sociais para partilhar o sucedido e diz ter sido alvo de um “ataque racista grave”. "O rapaz que me bateu gritou ‘eu não quero o teu coronavírus no meu país’, antes de me dar outro murro, o que resultou numa explosão de sangue a sair da minha cara (através do nariz)”, explicou o jovem estudante no Facebook.

Jonathan partilhou duas fotografias, onde se pode ver os ferimentos causados pelas agressões. Após ter sido agredido, o jovem ficou com vários ferimentos, especialmente no olho direito, como se pode ver na primeira foto. Na segunda foto, tirada no dia seguinte, pode-se ver a evolução das agressões e o aumento do inchaço no olho, na cara e nos lábios.

O jovem conta ainda que os médicos que o assistiram lhe disseram que fracturou alguns ossos e que irá provavelmente necessitar de cirurgias reconstrutivas.

A Polícia Metropolitana de Londres afirma estar a investigar o caso, com o intuito de encontrar os agressores, e já pediu autorização para ter acesso às imagens de videvigilância do local para facilitar a investigação.