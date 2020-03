Homem detido em Paredes suspeito de abusar sexualmente do filho menor

Um homem de 37 anos foi detido, esta quarta-feira, suspeito de ter abusado sexualmente do seu filho menor, desde o ano de 2018, em Lordelo, Paredes. A vítima tem atualmente 15 anos.

Os factos inserem-se num "quadro de uma família disfuncional", segundo um comunicado da Polícia Judiciária. O agressor, polidor da construção civil desempregado, já foi acusado de violência doméstica e abusa do consumo de bebidas alcoólicas, de acordo com as autoridades.

O detido vai ser entretanto presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação que se mostrarem adequadas.