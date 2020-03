Migração da TDT avança com fase 3

A terceira fase da alteração de emissores da TDT, essencial para o desenvolvimento da rede de quinta geração (5G) em Portugal, começa esta quinta-feira, envolvendo os distritos de Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Viseu e Setúbal, anunciou em comunicado a Anacom.

O regulador acrecentá que “até día 10 de março o processo decorre em simultâneo com a alteração dos emissores da fase 2”. Esta terceira fase estará concluída no dia 21 de abril.

O calendário divulgado pela Anacom indica que esta sexta-feira terá lugar a ressintonia dos emissores TDT de Vila Franca de Xira e três dias depois será a vez de Olivais e Montegordo (Vila Franca de Xira). No dia 10 de março cabe a Alverca, Janas e Lisboa (Xabregas), sendo que um dia depois será a vez de Arruda dos Vinhos, Monsanto e Restelo (Lisboa) e Malveira.

Coruche e as zonas de Benfica e Castelo, Lisboa, e Torres Novas - Trancão vão ter os seus emissores ressintonizados no dia 12 de março. A migração da TDT em Cascais está prevista para 18 de março, em Sintra dia 20 de março e em Peniche dia 25 de março. Fátima e Alcobaça estão previstas serem alvo de ressintonia no dia 1 de abril, Coimbra tem início a 6 de abril, e Arganil a 20 de abril.

Esta terceira fase estará terminada em 21 de abril, com a migração das frequências em Alvôco das Várzeas e Piódão.

Esta alteração visa libertar a frequência dos 700 MHz, utilizada para levar o sinal da TDT a casa de cerca de 13% da população – que opta por utilizar exclusivamente esta plataforma para ver televisão, o que é um passo fundamental para a implementação da rede 5G em território nacional. O processo continuará, do sul para o norte do país, estando previsto ficar concluído no dia 30 de junho.