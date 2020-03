Homem usa cana de pesca para roubar colar de loja de marca de luxo | VÍDEO

Um homem não identificado até ao momento protagonizou um crime insólito, em Melbourne, na Austrália. O criminoso utilizou uma cana de pesca para conseguir roubar um colar de uma montra de uma loja de marcas de luxo, no passado dia 24 de fevereiro.

As imagens de videovigilância mostram o momento do roubo e tornaram-se virais nas redes sociais devido à persistência do assaltante em conseguir o fio. O roubo terá ocorrido por volta das 2h00 e durou quase quatro horas, de acordo com as imagens.

As autoridades acreditam que o homem fez um buraco na frente de vidro da loja para introduzir a cana de pesca e conseguir roubar o colar. "Não podia acreditar", disse o dono da loja, Steven Adigrati, à CNN. "Três horas e meia, com duas varas, a tentar alcançar o colar, foi extraordinário".

Do you recognise this man?



We believe he used a fishing rod to commit a burglary on a high-end fashion store in Melbourne.



🔗https://t.co/m89487MaIB

📞Crime Stoppers on 1800 333 000 pic.twitter.com/DSu2PuzYpM