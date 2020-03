Protesto contra novo aeroporto "despenha" avião no Ministério da Economia

Um grupo em protesto contra a construção do novo aeroporto do Montijo fez embater um avião de papel gigante contra a fachada do edifício onde se localiza o Ministério da Economia, em Lisboa.

A acção decorreu na tarde desta quarta-feira e foi organizada pelo coletivo Climáximo - que anunciou a campanha Aterra. Em comunicado, a organização do protesto afirma que, neste momento, “é necessária uma redução drástica de emissões de gases com efeito de estufa” e que “nenhum novo aeroporto pode ser adicionado aos que já existem, seja no Montijo ou em qualquer outra localização”.

O coletivo Climáximo acusa o Governo de alinhar “com grandes interesses como os da Vinci” [acionista da ANA - Aeroportos de Portugal]. “O Ministério da Economia é um ministério a brincar, sem acção política coerente com a nossa realidade, servindo apenas de sustento aos lucros privados, à custa do nosso futuro colectivo”, refere a nota.