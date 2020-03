O óbito foi declarado no local.

Um homem de 73 anos morreu, esta quarta-feira, em Meixomil, Paços de Ferreira, atingido por uma motosserra no pescoço, avançou o Jornal de Notícias. A vítima estava no quintal da sua casa a cortar uma árvore com uma motosserra e acabou por cair, de uma altura de cinco metros, sendo atingido pela máquina.

Apesar dos esforços dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, o idoso não resistiu aos ferimentos e o óbito acabou por ser declarado no local.