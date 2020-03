Depois de receber várias críticas ao seu corpo, Carolina Deslandes partilha foto em soutien

Apesar de ter recebido várias críticas por parte dos internautas devido ao seu aspeto físico, durante a sua participação no programa da TVI Dança com as Estrelas, Carolina Deslandes sempre se mostrou indiferente às críticas e continuou a exibir o seu corpo. Prova disso, foi a última publicação no Instagram da cantora.

Esta quarta-feira, a artista publicou uma fotografia onde surge só de soutien. E recebeu diversos elogios. "Maravilhosa", "uau, assim não aguento" e "estás linda e incrível", foram alguns dos comentários deixados na fotografia de Deslandes que já obteve mais de 50 mil gostos.

Esta terça-feira, Carolina Deslandes foi convidada de Fátima Lopes no A Tarde é Sua e disse que apesar de mostrar nas redes sociais que lida bem com as críticas, este cenário nem sempre é verdade. "Não vou ser hipócrita. Não posso dizer que sou absolutamente bem resolvida e tranquila, sou uma pessoa como todas as outras. Há dias em que tenho uma maior capacidade de ignorar, há dias em que essa capacidade é menor", confessou.