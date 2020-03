Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo no Porto fecha devido a Covid-19

O quinto caso confirmado de Covid-19 é professor do estabelecimento.

A Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), no Porto, foi encerrada, esta quarta-feira, depois de um dos professores do estabelecimento ter sido infetado pelo Covid-19, após uma viagem a Itália.

"Durante o período de encerramento apenas poderão entrar nas mesmas os trabalhadores da instituição, serviços de limpeza, órgãos de gestão e, caso se revele necessário, representantes da autoridade de saúde", escreveu o presidente da instituição, António Augusto Aguiar, numa nota, citada pelo Jornal de Notícias.

Segundo a mesma publicação, o professor esteve na Escola Profissional de Artes na Covilhã, recentemente, a dar uma formação aos alunos. Além disso, o docente também dá aulas na Academia de Música de Viana de Castelo.

A escola tem cerca de 600 membros, entre alunos e funcionários. O delegado de saúde local aconselhou as pessoas que estiveram em contacto com o homem a ficarem em isolamento preventivo e que os restantes membros estivessem atentos à sua saúde.