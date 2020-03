Idoso morreu atropelado em Póvoa do Varzim

Apesar dos esforços da equipa médica, o óbito do idoso acabou por ser declarado no local.

Um homem com cerca de 70 anos morreu, esta quarta-feira, vítima de atropelamento, na EN205, em Laúndos, Póvoa de Varzim, avançou o Correio da Manhã.

O alerta foi registado às 19h10. Apesar dos esforços da equipa médica, o homem acabou por não resistir à gravidade dos ferimentos e o óbito acabou por ser declarado no local.



No socorro estiveram presentes operacionais dos bombeiros de Fãs, a equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Famalicão e a equipa de suporte imediato de vida de Vila do Conde. A GNR também está no local a investigar os contornos do incidente.