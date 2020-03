Manchester City segue para os quartos da Taça de Inglaterra

O Manchester City venceu esta noite, por 1-0, o Sheffield Wednesday, no jogo dos oitavos-de-final da Taça de Inglaterra.

Com os internacionais portugueses Bernardo Silva e João Cancelo a titulares, Aguero fez, aos 53 minutos, o único golo da partida.

Com o triunfo, os citizens seguem para os quartos da prova, em que são, recorde-se, os campeões em título.

No último domingo, o City venceu a Taça da Liga inglesa (pela terceira época consecutiva).

Além do City, Arsenal, Chelsea (que eliminou o Liverpool), Sheffield United, Newcastle e Leicester City (que venceu hoje o Birmingham City, por 1-0, com um golo do português Ricardo Pereira) estão já apurados para os quartos.

Por esta altura, o Tottenham defronta o Norwich City, jogo que seguiu para prolongamento após empate a uma bola no tempo regulamentar.

Já esta quinta-feira, o Derby County e o Man.United de Bruno Fernandes disputam a última vaga dos quartos.