Tottenham eliminado da Taça de Inglaterra

O Tottenham de José Mourinho foi esta noite eliminado da Taça de Inglaterra pelo Norwich City, num jogo que só ficou decidido nas grandes penalidades, após empate a uma bola nos 120 minutos.

Gedson Fernandes, titular nos spurs, foi protagonista pela negativa ao falhar o penálti decisivo.

Além do Norwich, Manchester City, Arsenal, Chelsea (que eliminou o Liverpool), Sheffield United, Newcastle e Leicester City (que venceu hoje o Birmingham City, por 1-0, com um golo do português Ricardo Pereira) estão já apurados para os quartos-de-final da prova.

Já esta quinta-feira, o Derby County e o Man.United de Bruno Fernandes disputam a última vaga dos quartos.