Linha SNS24 com recorde de chamadas atendidas mas milhares desistiram de esperar

Um dos novos casos de coronavírus em Portugal levou ontem à suspensão das aulas da Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo do Porto (ESMAE), por tempo indeterminado, sendo a primeira instituição a optar por esta medida no país. Segundo a informação transmitida esta quarta-feira aos alunos, um dos professores da escola, que leciona fagote e que esta semana deu aulas na instituição, foi diagnosticado após ter estado em Itália na semana de 20 de fevereiro, na região da Lombardia.

“Tenham cuidado onde pousam os instrumentos e lavem as mãos e não as metam na cara”, lia-se numa das mensagens partilhadas nas redes sociais com a comunidade escolar, lembrando que o professor tinha dado aulas em duas salas no dia anterior. O professor dá também aulas na Escola Profissional Artística do Alto Minho, onde estiveram as autoridades de saúde, mas que deverá permanecer a funcionar, apurou o i. Já a ESMAE, que pertence ao Instituto Politécnico do Porto, optou pela interrupção da atividade, e o presidente explicou que o motivo foi haver muitos alunos e funcionários em isolamento por precaução, não tendo condições para funcionar. “A escola estará aberta, não haverá é aulas”, disse João Rocha à Lusa.

O quinto caso de coronavírus em Portugal foi confirmado ao início da manhã de ontem pela Direção Geral da Saúde e já durante a tarde foi conhecido um novo caso em Lisboa, a primeira mulher infetada. Entretanto, esta manhã foram anunciados dois novos casos, subindo para oito o número total de pessoas infetadas pelo Covid-19 em Portugal. Cinco doentes estão internados no S. João, um no Santo António e dois no Curry Cabral, em Lisboa. O boletim da DGS revelava ontem que há 81 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde, em situação de autoisolamento e controlo de temperatura, por terem ligação a casos confirmados.

CEM milhões para empresas A epidemia do coronavírus dominou o debate quinzenal no Parlamento. O primeiro-ministro anunciou que está disponível, em caso de necessidade, uma linha de crédito de apoio a empresas com um valor inicial de 100 milhões de euros, sublinhando que o impacto económico, para já, tem sido moderado. António Costa voltou a sublinhar o civismo da população em procurar o centro de contacto SNS24 em vez de se deslocar às urgências.

A oposição criticou os constrangimentos e alguma descoordenação e foi André Ventura que questionou diretamente o primeiro-ministro sobre se mantinha a confiança na “sua” diretora-geral da Saúde, Graça Freitas. “Não se trata da minha diretora-geral da Saúde, mas da diretora-geral da Saúde da República Portuguesa”, respondeu o PM, defendendo que os balanços se fazem no fim. “No meio das batalhas, não se mudam os generais”.

António Costa sublinhou ainda que existe uma reserva de 2 milhões de máscaras no Estado, além de uma reserva de 1,6 milhões na Cruz Vermelha Portuguesa. O stock de medicamentos do SNS foi reforçado em 20%. O primeiro-ministro garantiu que não haverá obstáculos a contratações e reconheceu que neste momento os hospitais estão “muito mais pressionados pelas outras doenças” do que pelo coronavírus, situações “reais” a que o SNS tem de responder.

SNS 24 com recorde de chamadas As chamadas continuam a disparar na linha SNS 24. De acordo com o portal do SNS, na terça-feira verificou-se um recorde de mais de 10 500 chamadas atendidas, praticamente o dobro do que era o registo habitual na linha antes de soar o alarme do coronavírus. Diminuiu o número de chamadas abandonadas depois de períodos de espera superiores a 15 segundos, indicador de espera mais demorada. Mas ainda foram abandonadas 964 chamadas antes de atendimento, número bastante superior ao que se verificava até ao início da epidemia. No dia em que foram confirmados os primeiros casos, e houve relatos de períodos de espera elevados, foram abandonadas mais de 3500 chamadas. O Governo garantiu entretanto o reforço da linha com mais enfermeiros. Foi também reforçada a linha de apoio ao médico.

Europa em alerta A situação complica-se em Itália, onde o Governo determinou agora o encerramento de todas as escolas até 15 de março. O número de casos no país passou a barreira dos 3000 e registaram-se já 107 mortes. Espanha tem agora o segundo maior número de casos na UE, mais de 200, e estão confirmadas duas mortes. O Reino Unido registou o maior número de diário de novos casos, subindo para 87.