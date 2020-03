Ministro de Merkel recusou aperto de mão da chanceler e ambos se riram da situação | VÍDEO

O episódio no Governo alemão não é caso único. O novo coronavírus está a mudar as regras de etiqueta e até tradições.

O ministro do Interior alemão, Hörst Seehofer, recusou esta segunda-feira dar um aperto de mão à chefe de Estado, Angela Merkel.

Os dois governantes acabaram por rir da situação e optaram por um cumprimento à distância.

A chanceler chegou mesmo a elogiar a atitude do seu ministro, sublinhando que se trata de uma forma de ajudar a prevenir a disseminação do Covid-19.

"Better no to handshake!" While #German Chancellor Angela Merkel reached out for a handshake to Minister Horst #Seehofer at a meeting on Mon, he refused with a smile. As of Tue, the total number of confirmed #COVID19 cases in Germany reached 157, as the EU raised its risk level. pic.twitter.com/H7zU3IPjAn