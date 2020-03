Ana Gomes divulga mensagem escrita por Rui Pinto

Ana Gomes, ex-eurodeputada, divulgou, esta quinta-feira, através das redes sociais, uma mensagem de Rui Pinto. O alegado denunciante do Luanda Leaks diz que fez o seu “dever ao ajudar a expor” crimes e admite não se arrepender.

“O Luanda Leaks é o exemplo mais recente de que os denunciantes e o jornalismo de investigação são essenciais para a nossa democracia. Durante anos, apesar dos constantes alertas de que Portugal se tornara numa plataforma de lavagem de dinheiro da cleptocracia angolana, as autoridades judiciárias e de regulação nada fizeram”, lê-se numa nota do também criador do Football Leaks, partilhada pela socialista no Twitter.

"Como cidadão fiz simplesmente o meu dever ao ajudar a exibir este e outros crimes, e mesmo sabendo de antemão da primitiva perseguição de que os denunciantes são alvo em Portugal, voltaria a fazê-lo”, lê-se na mensagem do português de 30 anos de idade, em prisão preventiva enquanto aguarda julgamento", acrescentou.

Ana Gomes explicou que esta quinta-feira deveria estar em Florença, Itália, para participar na conferência “High-Level Policy Dialogue on Corruption in Sports Governance”, onde iria ler a mensagem de Rui Pinto, de 30 anos. No entanto, a conferência acabou por ser adiada devido ao Covid-19 e a antiga eurodeputada decidiu partilhar a mensagem online.