PSD organiza audição pública para defensores do fim da linha circular

O PSD vai promover uma audição pública aos peticionários que estão contra o fim da atual linha amarela. A iniciativa vai decorrer na próxima terça-feira, dia 10, em Odivelas, uma das áreas afetadas pela construção da linha circular do metro.

As 4366 assinaturas que a petição tem obrigam a que haja uma audição dos representantes e a uma discussão em plenário, que ainda não está agendada. A audição pública vai decorrer no pavilhão multiúsos, por proposta do deputado relator, o social-democrata Carlos Silva.

Os subscritores consideram que com a linha circular projetada existirá um maior transtorno para os passageiros daquela área que querem entrar em Lisboa

A suspensão do projeto da linha circular do metro – de que resulta o fim da linha amarela, a única que vai até Odivelas – foi aprovada com luz verde do PSD, BE, PCP e Chega.

A proposta do PAN e consequente aprovação levou o PS a acusar os sociais-democratas de “irresponsabilidade”, depois de Rui Rio ter acusado Costa e outros membros do Governo de mentir sobre o impacto da decisão.