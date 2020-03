Paciente infetada com coronavírus em Portugal é professora em escola da Amadora

Médicos já entraram em contacto com as pessoas com quem a paciente interagiu.

A mulher que está infetada com o novo coronavírus, e que é um dos oito casos positivos de Covid-19 em Portugal, é professora na Amadora, na escola básica Roque Gameiro.

Segundo um comunicado escolar a que o SOL teve acesso, a docente esteve de férias na cidade italiana de Milão, tendo regressado às aulas no dia 27 de fevereiro. A mulher deixou de comparecer na escola apenas na segunda-feira, dia 2 de março, e esta quarta-feira acabou por se confirmar que era portadora do novo coronavírus, estando internada no hospital Curry Cabral, em Lisboa.

Como precaução, cinco turmas da Roque Gameiro e uma da Escola Secundária da Amadora foram enviadas para casa e vão ficar em isolamento até dia 13 de março.

Também os professores e auxiliares que interagiram com a mulher vão ficar em isolamento. Diariamente, as autoridades de saúde vão entrar em contacto com estas pessoas para monitorizar o seu estado de saúde.

Recorde-se que cinco pacientes estão internados no Hospital de S. João, no Porto, dois no Curry Cabral, em Lisboa, e um no Hospital de Santo António, também no Porto, devido ao Covid-19.