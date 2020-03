Jennifer Garner impede filme de Ben Affleck de ser cancelado

Apesar de estarem separados há anos, Jennifer Garner continua a tomar conta dos assuntos do ex-marido e pai dos seus três filhos, Ben Affleck, que tem um passado complicado com a bebida.

Desde 2001, o ator já foi submetido a tratamentos e esteve internado várias vezes em centros de reabilitação. Durante o início das gravações do filme O Caminho de Volta, o ator teve uma recaída e teve de recorrer novamente à reabilitação. O realizador do filme Gavin O’Connor explicou à revista 34th Street ter ponderado acabar com o filme, no entanto, a ex-mulher do ator pediu-lhe para que não o fizesse. “Gavin, ele está a pedir-te, por favor não o tires do filme, ele quer mesmo fazer isto’”, conta O’Connor, admitindo que as palavras de Garner o acalmaram.

Recorde-se que Ben Affleck admitiu, numa entrevista recente ao programa Good Morning America, que até hoje os seus maiores arrependimentos foram os erros no casamento com Jennifer Garner, de quem está divorciado desde 2015. “Bebia relativamente [de forma] normal durante muito tempo. O que aconteceu foi que comecei a beber mais quando o meu casamento estava a desmoronar. O meu alcoolismo, obviamente, criou mais problemas conjugais”, admitiu.