Médico morre de ataque cardíaco após trabalhar 33 dias seguidos na prevenção do Covid-19

Desde o dia 26 de janeiro que Jinxing liderou uma equipa médica no controlo e prevenção da epidemia.

Zhong Jinxing, um médico de 32 anos, morreu vítima de um ataque cardíaco, após trabalhar 33 dias sem parar, devido ao surto de coronavírus, na China.

De acordo com a imprensa chinesa, o homem voluntariou-se para ajudar os doentes infetadas com Covid-19, que já provocou a morte de mais de 3000 pessoas e deixou mais de 90 mil infetadas. Desde o dia 26 de janeiro que Jinxing liderou uma equipa médica no controlo e prevenção da epidemia.

O profissional de saúde tinha várias tarefas, como visitas porta a porta, supervisionar a quarentena dos habitantes que tinham regressado de Hubei, monotorizar a temperatura corporal de condutores e passageiros em operações stop preparadas para o efeito.