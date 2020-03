Vídeo mostra confrontos entre deputados turcos no Parlamento

Os deputados turcos envolveram-se, esta quarta-feira, num confronto no Parlamento, após o deputado da oposição Engin Ozkoc ter criticado a atitude do Presidente Erdogan sobre a intervenção militar da Turquia na Síria, na província de Idlib, que já provocou a morte de pelo menos 50 soldados turcos, no último mês.

Nas imagens partilhadas pode ver-se vários deputados a agredirem-se enquanto outros tentavam parar a confusão.

Ozkoc acusou o Presidente turco de desrespeitar os soldados do país e disse que era irresponsável enviar as tropas para a guerra sem apoio aéreo.