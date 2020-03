Elizabeth Warren desiste das primárias

Elizabeth Warren desistiu esta quinta-feira da corrida à nomeação do Partido Democrata para concorrer às presidenciais contra Donald Trump. É oficial, agora a escolha é mesmo só entre Bernie Sanders e Joe Biden.

A senadora do Massachusetts não adiantou, no entanto, quem apoiaria a partir de agora, ao contrário de Pete Butiggieg, de Amy Klobuchar e de mais recentemente Michael Bloomberg que anunciaram os três apoiar o antigo vice de Obama após as suas desistências da corrida.

Sublinhe-se que Elizabeth Warren, à semelhança de Bernie Sanders tem uma visão mais à esquerda do partido democrata, o que não quer dizer que venha a apoiá-lo em detrimento de Biden.

Warren, que apostou toda a sua campanha no combate contra a corrupção, gerou algum burburinho mediático à sua volta e era apontada por muitos para ser uma adversária à altura nas presidenciais de 2020, mas falhou em conseguir o apoio popular, como a ‘super terça-feira’ veio a confirmar.