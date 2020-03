Marcelo visitou doentes infetados com Covid-19 no Hospital Curry Cabral

Marcelo Rebelo de Sousa esteve, esta quinta-feira, no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, para visitar os três doentes infetados com Covid-19 e falou com todos através de “um intercomunicador”

“O Presidente da República visitou hoje, ao início da tarde, acompanhado pela ministra da Saúde, pela diretora-Geral da Saúde, pela presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central e pelo diretor do Serviço de Infeciologia, o Hospital Curry Cabral, tendo tido oportunidade de falar, por intercomunicador, com três doentes internados por Covid-19", pode ler-se numa nota colocada no portal da Presidência online.