Covid-19. Presidente da entidade responsável pela SNS24 afastado pelo Governo

O presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Henrique Martins, foi afastado da entidade responsável pela Linha SNS24, esta quarta-feira, dias depois do primeiro caso do novo coronavírus ter aparecido em Portugal e de várias críticas terem sido feitas ao serviço da SNS24 devido à falta de capacidade de resposta nos últimos dias.

Henrique Martins diz ter sido “apanhado de surpresa”, em declarações ao Observador, quando a secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Moreira, o informou sobre o seu afastamento do cargo. Apesar da sua comissão de serviço ter terminado no passado dia 31 de dezembro, este continuo a excercer a função de presidente da entidade até esta semana. Segundo o próprio, este poderia ter continuado a exercer o cargo, uma vez que o limite são três mandatos, cada um de três anos.

O ex-presidente do SPMS sublinha ainda que não lhe foi dada nenhuma justificação para o seu afastamento. Recorde-se que António Costa afirmou, esta semana, que "não se mudam generais a meio da batalha" quando foi questionado se iria ou não substituir a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

O antigo secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Goes Pinheiro ocupou agora o lugar de presidente do SPMS, esta quinta-feira.