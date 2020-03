Coronavírus. Que cuidados devem ter os pais a quem foi pedido para os filhos ficarem em isolamento?

O caso de uma professora da Amadora diagnosticada com o novo coronavírus e que chegou a ir dois dias à escola depois de regressar de uma viagem a Milão nas férias de carnaval, estando desde segunda-feira em casa, levou a autoridade de saúde a decretar, por prevenção, o isolamento profilático de 150 alunos do liceu Roque Gameiro que tiveram contacto mais próximo com a docente. Foi pedido o isolamento de cinco turmas do sétimo ano, medida que o i apurou que também poderá ser estendida a uma turma do 10º ano.

Na quarta-feira já tinha sido decretado o isolamento profilático de alunos da Escola Superior de Artes e Espetáculo do Porto, depois de um professor ter também sido diagnosticado com o Covid-19 depois de uma estadia em Itália, na região da Lombardia. Que cuidados devem ter as famílias? Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANMSP), sublinha que é preciso ter presente que se trata de uma medida preventiva e que estamos a falar de contactos de risco e não de doentes. Existe uma probabilidade de poderem ter contraído o vírus, mas é considerada baixa, sobretudo se o professor não tivesse qualquer sintoma. “Há evidência de transmissão em indivíduos assintomáticos, mas não é muito significativa”, explica.

Ainda assim, o risco existe e numa situação de isolamento profilático, que deverá ter a duração de 14 dias (o período máximo de incubação do vírus) a preocupação deve ser resguardar as crianças em casa – evitando assim a saída para o exterior – e seguir as orientações da autoridade de saúde, que fará a vigilância ativa dos jovens. Da mesma forma, devem ser reduzidos contactos externos como visitas.

Vigiar sintomas, de todos

São feitos telefonemas diários das autoridades de saúde para perceber se surgem sintomas. E deverão ser comunicadas alterações do estado de saúde quer da criança quer das restantes pessoas do agregado familiar, sendo que, pela mesma regra de que não existe forte evidência de transmissão por pessoas assintomáticas, os adultos poderão fazer a sua vida normal, reforçando no entanto os cuidados de higiene como lavagem das mãos e etiqueta respiratória.

Como as crianças, dependendo da idade, não ficam sozinhas em casa, aplica-se já nestes casos o Despacho n.º 2875-A/2020 publicado esta semana pelo Governo, que adota as medidas para acautelar a proteção social de pessoas que se encontrem impedidas de exercer a sua atividade profissional por ordem da atividade da saúde. No caso do isolamento de crianças, baixas para assistência a filho ou neto. O pai ou a mãe receberão 65% da remuneração, paga pela Segurança Social.

E deixar as crianças com os avós é boa ideia? Ricardo Mexia sublinha, de novo, que estamos a falar de situações em que as crianças não apresentam sintomas. Mas como existe o risco de desenvolverem a doença neste período de isolamento, importa ponderar que esta doença se tem revelado mais severa para a população mais idosa ou com outras doenças de base. “Os casos mais graves e mortalidade estão muito ligados a pessoas mais idosas e com outras patologias associadas. Deixar os filhos com os avós, sendo uma medida prática para os pais, pode ser contraproducente”, explica o médico.

Há naturalmente crianças que vivem avós e bisavós ou outros familiares mais velhos. Acima de tudo, sublinha Ricardo Mexia, importa monitorizar o aparecimento de eventuais sintomas e redobrar os cuidados de higiene. Mesmo estando em casa, lavar com frequência as mãos, seguindo as recomendações de usar água e sabão e esfregar bem entre os dedos, e ter cuidado com a etiqueta respiratória, não falar muito perto e espirrar ou tossir sempre para o interior do cotovelo. As trocas de loiça, por exemplo beber do mesmo copo, devem ser evitadas, mas de resto é suficiente lavar a loiça normalmente com água e detergente.